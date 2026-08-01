«Знаю, что мне повезло». Первый номер драфта НХЛ — 2026 Маккенна — о «Торонто»

Первый номер драфта НХЛ 2026 года нападающий Гэвин Маккенна порадовался тому, что попал в «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в плей-офф. «Лифс» выиграли драфт-лотерею и выбрали Маккенну под общим первым номером номером.

«Вы видите, что делает Джон Чайка (генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата»), каких игроков он привлекает. Мы безусловно хотим добиться успеха в следующем сезоне. Мне очень повезло попасть в такую команду – голодную до побед и нацеленную на успех. Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны, но в моём случае это не так. Я знаю, что мне повезло», – приводит слова Маккенны ESPN.