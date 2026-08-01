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«Сент-Луис» остаётся одним из главных претендентов на Никишина — The Hockey News

«Сент-Луис» остаётся одним из главных претендентов на Никишина — The Hockey News
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«Сент-Луис Блюз» остаётся одним из главных претендентов на российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина. Об этом сообщает The Hockey News. Напомним, 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с окладом $ 925 тыс.

По информации источника, Никишин полностью отвечает всем требованиям «Сент-Луиса». Однако главная проблема, стоящая перед «Блюз», заключается в том, чтобы определить, готовы ли они предложить ему контракт на желаемую сумму. Ранее сообщалось, что по новому договору Александр хочет зарабатывать около $ 8 млн в год.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний защитник провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» Никишин стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

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