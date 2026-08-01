Генменеджер «Сочи» высказался о новом тренерском штабе команды

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев рассказал о своём назначении и новом тренерском штабе команды.

— Это большой вызов. Я попал в амбициозную команду, которая хочет прогрессировать. Здесь собран хороший коллектив, сплав опыта и молодости. Поставлены высокие задачи. Много работы, но от этого ещё интереснее.

Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Уверен, что вместе мы построим сильную, молодую и амбициозную команду в «Сочи» на долгие годы, которая своей игрой и результатами будет радовать наших болельщиков.

– Сформирован тренерский штаб команды. Исходя из чего подбирали кандидатов в штаб?

– Мы исходили из того, какую команду строим на ближайшее время. Состав обновился, пришли ребята помоложе. Перспективные парни, которые могут раскрыть свой потенциал у нас.

Исходя из этого, мы поняли, что Андрей Миронов – отличный кандидат на пост главного тренера. Он хорошо работает с молодыми игроками, добивался успехов со сборной России U20. Он так же прогрессирует и растёт, поэтому мы и назначили амбициозного специалиста.

Помогать ему будет легендарный Алексей Ковалёв, у которого за плечами великая карьера игрока и уже хороший тренерский опыт. Работа с таким тренером всегда воодушевляет ребят. Они понимают, что рядом с ними большая личность.

Мы сохранили Евгения Шалдыбина и Антона Буханко, которые работают с защитниками и с меньшинством. Остался тренер вратарей Андрей Царёв, который в прошлом году проделал большую работу, был вызван в сборную России. Видеотренером остаётся Егор Варнавский, а тренером по ОФП назначен Алексей Войтюк. У нас большая команда, надеемся, что тренеры и игроки найдут нужную «химию» для побед, — приводит слова Бабинцева пресс-служба «Сочи».