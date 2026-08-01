Форвард «Торонто» Маккенна: не стоит быть парнем, которого знают за эго или высокомерие

Первый номер драфта НХЛ 2026 года нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна высказался относительно своего характера.

«Не стоит быть тем парнем, которого знают за его эго или за высокомерие. Моя семья проделала со мной хорошую работу в этом отношении. Мои родители – очень умные люди, спортсмены. Они показали мне, как нужно себя вести. Думаю, это останется со мной навсегда», – приводит слова Маккенны ESPN.

18-летний форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.