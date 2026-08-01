Вратарь минского «Динамо» Фукале рассказал о подготовке к сезону-2026/2027

Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале рассказал о возвращении в Минск, летней подготовке и старте тренировочного лагеря.

«Я очень счастлив! Круто вернуться в Минск! Погода прекрасная. Команда снова собралась, и мы начали работать вместе. Лето прошло здорово, и я очень рад снова быть здесь.

После сезона всегда нужно несколько недель для того, чтобы перезарядиться и провести время дома. Немного отвлечься от хоккея и дать себе возможность полностью перезагрузиться. А далее начинаешь усердно готовиться, работать на льду и на земле, развиваешь ментальность. Делаешь всё, чтобы быть готовым к сезону. Лето выдалось насыщенным и очень хорошим.

Первые дни нужны, чтобы снова войти в ежедневный тренировочный ритм. В межсезонье мы не тренируемся каждый день и тем более не проводим по две тренировки в день. Сейчас важно снова войти в рабочий режим, набрать форму и усердно работать, чтобы через месяц быть полностью готовыми к старту сезона», — приводит слова Фукале пресс-служба «Динамо».