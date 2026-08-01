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Сушинский: Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ

Сушинский: Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова. Сегодня, 1 августа, «Салават Юлаев» объявил об уходе форварда.

«Ещё есть время, и думаю, что Евгений сможет найти себе команду и в принципе помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание! Прошлый сезон у него не получился, поэтому как его можно оценивать? Концовка сезона была хорошей, он отлично помог Уфе.

В КХЛ он может помочь многим клубам, такого мастерства нет у многих хоккеистов нашей лиги. И молодёжи будет интересно с ним поработать, и для лиги это украшение – всё-таки обладатель Кубка Стэнли и не последний человек в хоккее! Будет интересно за ним понаблюдать», – приводит слова Сушинского «Советский спорт».

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