Сушинский: Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова. Сегодня, 1 августа, «Салават Юлаев» объявил об уходе форварда.

«Ещё есть время, и думаю, что Евгений сможет найти себе команду и в принципе помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание! Прошлый сезон у него не получился, поэтому как его можно оценивать? Концовка сезона была хорошей, он отлично помог Уфе.

В КХЛ он может помочь многим клубам, такого мастерства нет у многих хоккеистов нашей лиги. И молодёжи будет интересно с ним поработать, и для лиги это украшение – всё-таки обладатель Кубка Стэнли и не последний человек в хоккее! Будет интересно за ним понаблюдать», – приводит слова Сушинского «Советский спорт».