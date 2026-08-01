Лихачёв — об обмене в «Амур»: до последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит

Нападающий Ярослав Лихачёв высказался о своём полноценном переходе в «Амур» из «Локомотива». Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего форварда у железнодорожников. В прошлом сезоне Лихачёв играл за «Амур» на правах аренды.

– Когда начались разговоры о том, что «Амур» хочет выкупить ваши права?

– После прошлого сезона мы общались с руководством «Амура». Меня спросили, хочу ли я остаться. Я ответил, что да, с удовольствием вернусь сюда. Мне здесь всё очень нравится: тренерский штаб, с которым мы заканчивали прошлый сезон и начинаем новый, ребята в команде, сам город и атмосфера. Поэтому я сразу высказал желание остаться, и после этого клуб уже начал работать над выкупом.

– Когда стало понятно, что «Локомотив» готов вас отпустить, что почувствовали в первую очередь?

– До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит, но всё равно в это верил. Ощущения были хорошие, потому что я ждал этого перехода. Конечно, немного расстроился из-за того, что уезжаю из родного города. Но, дай бог, жизнь сложится так, что я ещё сыграю за «Локомотив» в Ярославле.

– Правда ли, что, помимо «Амура», были и другие варианты продолжения карьеры?

– Да, вариантов было много, и не только «Металлург». Но в конце сезона я сказал руководству «Амура», что хочу вернуться. Поэтому, можно сказать, сдержал свое слово. Другие команды я всерьёз не рассматривал, потому что хотел вернуться именно сюда.

– Знали ли вы ещё по ходу прошлого сезона, что «Амур» будет работать над выкупом ваших прав?

– Да, как я уже говорил, мы обсуждали с руководством, хочу ли я остаться. Я сразу обозначил, что хочу продолжить карьеру в «Амуре». Поэтому уже в конце прошлого сезона знал, что клуб будет вести переговоры о моём выкупе, – приводит слова Лихачёва сайт агентства Winners.