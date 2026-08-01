Главный тренер «Адмирала» Браташ: работа нам предстоит объёмная и нелёгкая

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ поделился эмоциями после первой тренировки на сборах перед стартом сезона-2026/2027.

«Я очень доволен первой тренировкой, но понятно, что ребята тоже соскучились, с хорошим очень настроением работали. Хочется, чтобы это настроение у них не пропало, когда будет накапливаться усталость, чтобы они смогли это преодолеть, потому что работа предстоит объёмная и нелёгкая.

Мы всех предупреждали, чтобы все готовились и приезжали уже готовыми. Мы начнём работу сразу, без раскачки. Здесь первый этап, в первую очередь над физикой работать, черновая работа. Второй этап уже будет технико-тактический. Хотя здесь тоже у нас будут тренировки вечерние, в принципе, технико-тактические», — сказал Браташ в видео в телеграм-канале «Адмирала».