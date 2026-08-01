Форвард системы «Вашингтона» Кристалл ответил, какой навык хотел бы «украсть» у Овечкина

Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Кристалл рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у капитана «столичных» Александра Овечкина.

– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?

– Трудно не сказать, что это катание Макдэвида. Просто наблюдая за ним, за тем, как он двигается, как он словно парит на льду… Или бросок в одно касание [Александра Овечкина], потому что это легендарно, – приводит слова Кристалла ESPN.

Ранее 40-летний Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. В апреле 2025-го Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярках НХЛ. На счету канадца 894 шайбы, у россиянина на данный момент 929 голов в регулярных чемпионатах.