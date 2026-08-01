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Лихачёв — об игре за «Локомотив»: мне не давали той свободы, которая была нужна

Лихачёв — об игре за «Локомотив»: мне не давали той свободы, которая была нужна
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Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв высказался о своем выступлении за «Локомотив». Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у железнодорожников. В прошлом сезоне Лихачёв играл за «Амур» на правах аренды.

– Многие говорят, что в «Локомотиве» у вас не сложилось. Согласны с такой формулировкой?
– Не совсем. В «Локомотиве» у меня был хороший сезон: мы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Металлургу». Но мне там не давали той свободы, которая была нужна, и, как мне кажется, не до конца в меня верили.

– Что изменилось для вас после перехода в «Амур» на постоянной основе?
– Роль в команде изменилась. Раньше моей главной задачей было закрепиться в составе: на каждой предсезонке выигрывать место в первых четырёх звеньях. Сейчас роль уже другая. Нужно удерживать тот уровень, который я показал в прошлом сезоне, продолжать помогать команде и делать всё для её результата, – приводит слова Лихачёва сайт агентства Winners.

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