Генменеджер «Сочи»: хочется, чтобы команда играла нескучно

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев рассказал, какие задачи ставит команда перед собой на новый сезон.

«Помимо главной задачи – выхода в плей-офф, хочется, чтобы команда играла нескучно. Чтобы о «Сочи» знали не только наши болельщики. Любой нейтральный зритель мог включить матч команды, и он будет знать, что будет классный, яркий, современный хоккей. Хотим выделяться, создавать свой почерк игры. Мы прекрасно понимаем, что болельщики «Сочи» соскучились по играм плей-офф», – приводит слова Бабинцева пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/2026 «Сочи» занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка.