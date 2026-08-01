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Форвард системы «Сан-Хосе»: у Дацюка отличные руки, но также и высокий хоккейный IQ

Форвард системы «Сан-Хосе»: у Дацюка отличные руки, но также и высокий хоккейный IQ
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Нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Квентин Масти рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у российского форварда Павла Дацюка.

– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?
– В детстве я был фанатом «Детройт Ред Уингз», поэтому это был бы Павел Дацюк. Очевидно, у него отличные руки, но также и высокий хоккейный IQ, – приводит слова Масти ESPN.

Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В активе Павла золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

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