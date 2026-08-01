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Илья Крикунов вошёл в тренерский штаб МХК «Авто»

Илья Крикунов вошёл в тренерский штаб МХК «Авто»
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Тренерский штаб МХК «Авто» пополнил экс-игрок «Автомобилиста» Илья Крикунов, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. 42-летний специалист будет отвечать за работу с нападающими, а также за игру в большинстве.

«Приветствуем Илью Олеговича в нашем клубе и желаем продуктивной работы!» — говорится в сообщении «Автомобилиста».

Будучи игроком, Крикунов выступал на позиции нападающего. В сезоне-2013/2014, а также с 2017 по 2019 год был игроком «Автомобилиста». Помимо этого, он выступал и за другие клубы Континентальной хоккейной лиги – «Атлант», «Торпедо», «Амур», «Сочи», «Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар».

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