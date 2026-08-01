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Александр Алексеев высказался о своём возвращении в «Салават»

Александр Алексеев высказался о своём возвращении в «Салават»
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Защитник Александр Алексеев высказался о своём возвращении в «Салават Юлаев». 2 июля уфимский клуб подписал контракт с игроком на два года. Минувший сезон Алексеев провёл в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбург Пингвинз». Ранее Александр уже играл за «Салават».

– Какие впечатления от перехода?
– Впечатления грандиозные. Всегда рад вернуться. Прекрасный город, прекрасные болельщики. Много положительных воспоминаний и положительных эмоций.

– Успели ли познакомиться с командой?
– Да, здесь достаточно много ребят. С некоторыми уже успел познакомиться. Покатались на льду, всё хорошо. В процессе ещё со всеми успеем познакомиться.

– Под каким номером будете выступать?
– Под четвёртым, – сказал Алексеев в видео в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

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