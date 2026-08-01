Лихачёв — о просмотре в «Аризоне»: cчитаю, что проявил себя хорошо

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв поделился воспоминаниями о просмотре в «Аризоне Койотс». Летом 2021 года форвард был в тренировочном лагере клуба НХЛ, но предложения о контракте не получил.

– Мне сразу сказали: если меня не выберут на драфте, то я поеду на просмотр в «Аризону». Так и получилось. Пока я летел в США, как раз проходил драфт. После прилёта уже было понятно, что меня не выбрали, и я сразу приступил к просмотру.

Считаю, что проявил себя хорошо. Меня заметило руководство клуба, после чего пригласили на турнир новичков. Там я тоже сыграл, и мне сказали, что продолжат следить за мной по ходу сезона в лиге Квебека. Мы оставались на связи, они давали рекомендации и советы, но до подписания контракта дело в итоге не дошло.

– Не было ли ощущения, что после несостоявшегося контракта с клубом НХЛ что-то в карьере пошло не так?

– Нет, такого ощущения не было. Честно говоря, я и не ожидал, что первый контракт получится подписать так быстро. Понимал, насколько это сложно, поэтому просто делал всё, что было в моих силах.

К последнему сезону в Канаде я уже сильно соскучился по дому и по родителям. Параллельно нужно было принимать решение, где продолжать карьеру. Некоторые варианты меня не устраивали, поэтому я позвонил в руководство «Локомотива» и сказал, что хочу вернуться домой.

Дальше мы обсудили все формальности. В Ярославле меня хорошо приняли, предложили контракт, и следующий сезон я провёл в молодёжной команде, – приводит слова Лихачёва сайт агентства Winners.