Николя Мелош высказался об изменениях в составе минского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Николя Мелош высказался об изменениях в составе клуба и рассказал о подготовке к предстоящему сезону.

«Возвращаясь в Минск, чувствую себя как дома. Очень счастлив и воодушевлён. У нас хорошая команда, талантливые парни. С нетерпением жду встречи со всеми и начала совместной работы. Часть опытных ребят покинула команду, несколько новых парней пришли. Я думаю, что каждый в этом коллективе – прекрасный человек, это помогает быстрее найти общий язык. Посмотрим, как всё сложится. Не так много изменений, но всё же они есть. Будем привыкать, увидимся с новым тренерским штабом. Будет здорово.

[После перелёта в Беларусь] устал. Здорово вернуться на лёд. Конечно, после такого долгого перелёта это непросто, но так происходит каждый год. Ничего страшного, чувствую себя хорошо. Сейчас важно привести себя в форму, принять новую систему. Как я сказал ранее, нужно усердно работать, быть единой командой, адаптироваться к изменениям и двигаться вперёд», – приводит слова Мелоша пресс-служба «Динамо».