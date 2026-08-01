15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николя Мелош высказался об изменениях в составе минского «Динамо»

Николя Мелош высказался об изменениях в составе минского «Динамо»
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Николя Мелош высказался об изменениях в составе клуба и рассказал о подготовке к предстоящему сезону.

«Возвращаясь в Минск, чувствую себя как дома. Очень счастлив и воодушевлён. У нас хорошая команда, талантливые парни. С нетерпением жду встречи со всеми и начала совместной работы. Часть опытных ребят покинула команду, несколько новых парней пришли. Я думаю, что каждый в этом коллективе – прекрасный человек, это помогает быстрее найти общий язык. Посмотрим, как всё сложится. Не так много изменений, но всё же они есть. Будем привыкать, увидимся с новым тренерским штабом. Будет здорово.

[После перелёта в Беларусь] устал. Здорово вернуться на лёд. Конечно, после такого долгого перелёта это непросто, но так происходит каждый год. Ничего страшного, чувствую себя хорошо. Сейчас важно привести себя в форму, принять новую систему. Как я сказал ранее, нужно усердно работать, быть единой командой, адаптироваться к изменениям и двигаться вперёд», – приводит слова Мелоша пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
Вратарь минского «Динамо» Фукале рассказал о подготовке к сезону-2026/2027
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android