Роман Ротенберг поздравил Егора Сурина с 20-летием

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил нападающего «Локомотива» Егора Сурина с днём рождения. Сегодня, 1 августа, форварду исполнилось 20 лет.

«Сегодня 20 лет исполняется Егору Сурину – одному из самых ярких молодых игроков российского хоккея!

Егор – мощный, жёсткий и энергичный нападающий. Он не боится силовой борьбы, опасен с шайбой, может эффективно действовать на разных позициях в атаке и в каждом эпизоде играет с характером и полной самоотдачей.

Мы работали вместе на Кубке Первого канала, недавно на «Матче года», и для любого тренера большая радость иметь в команде такого талантливого, смелого и заряженного хоккеиста.

Продолжаю внимательно следить за успехами Егора в КХЛ. В 20 лет он уже двукратный обладатель Кубка Гагарина. Особенно важно, что в обоих чемпионских плей-офф Егор не был просто молодым игроком в составе, а выходил на лёд, брал на себя ответственность, забивал важные голы и помогал команде побеждать.

У Егора настоящий бойцовский характер и большое будущее. Желаю крепкого здоровья, новых побед, дальнейшего прогресса и долгой яркой карьеры! Не останавливаться, продолжать работать и ставить перед собой самые высокие цели. Верю, что впереди ещё много трофеев. С днём рождения, Сура! Только вперёд», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.