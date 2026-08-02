15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Канцеров высказался о возвращении Патрика Кейна в «Чикаго»

Роман Канцеров высказался о возвращении Патрика Кейна в «Чикаго»
Комментарии

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров высказался о том, что будет играть в одной команде с форвардом Патриком Кейном. 23 июля стало известно, что Кейн вернулся в «Чикаго». Россиянин подписал контракт новичка с «Блэкхоукс» 14 мая.

«В детстве мне нравилось смотреть, как он и Артемий Панарин играют здесь. Это был лучший дуэт. Некоторые говорят, что Кейн и [Джонатан] Тэйвз были лучшим дуэтом, но думаю, в 2015 году лучшим дуэтом были Панарин и Кейн.

Мне нравится играть в EA NHL на PlayStation, каждый раз я выбираю «Чикаго». А теперь я здесь, могу учиться у легенды», — приводит слова Канцерова ESPN.

Материалы по теме
Патрик Кейн вернулся в «Чикаго»! Поможет ли это «Блэкхоукс» выйти в плей-офф?
Патрик Кейн вернулся в «Чикаго»! Поможет ли это «Блэкхоукс» выйти в плей-офф?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android