Роман Канцеров высказался о возвращении Патрика Кейна в «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров высказался о том, что будет играть в одной команде с форвардом Патриком Кейном. 23 июля стало известно, что Кейн вернулся в «Чикаго». Россиянин подписал контракт новичка с «Блэкхоукс» 14 мая.

«В детстве мне нравилось смотреть, как он и Артемий Панарин играют здесь. Это был лучший дуэт. Некоторые говорят, что Кейн и [Джонатан] Тэйвз были лучшим дуэтом, но думаю, в 2015 году лучшим дуэтом были Панарин и Кейн.

Мне нравится играть в EA NHL на PlayStation, каждый раз я выбираю «Чикаго». А теперь я здесь, могу учиться у легенды», — приводит слова Канцерова ESPN.