Ретт Гарднер прокомментировал свой переход в минское «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Ретт Гарднер высказался о своём переходе в команду. В июле ЦСКА обменял 30-летнего канадца в белорусский клуб на 18-летнего защитника Александра Русакова. В прошлом сезоне на счету Гарднера 65 матчей и 10 (1+9) очков в регулярке КХЛ, а также один ассист за девять игр в плей-офф.

«Это был длинный перелёт, который занял почти два дня. Я встретился с несколькими ребятами в Турции, оттуда перелетели в Беларусь. Минск — прекрасный город! У «Динамо» классные болельщики. Я прочувствовал, что играть здесь в составе команды гостей, очень непросто. Но теперь буду с другой стороны.

[Главными факторами принятия решения] стали город и организация. Также здесь хватает североамериканских ребят. Это точно поможет адаптироваться быстрее. Физически чувствую себя хорошо. Сейчас буду стараться побольше спать, чтобы восстановиться после перелёта и быть готовым к тренировочному кэмпу.

Я знал нескольких ребят прежде. С Сэмом [Энасом] и Алексом [Лиможем] пересекались в матчах АХЛ. Я в большом предвкушении перед встречей с парнями. Думаю, главная задача — помогать команде выигрывать. Нужно немного перестроиться и стать лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Гарднера пресс-служба «Динамо».