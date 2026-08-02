Коул Хатсон — о реакции Овечкина на его первый гол в НХЛ: возможно, он был рад больше меня

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон рассказал о реакции капитана команды Александра Овечкина на его первую шайбу в НХЛ. В марте 2026 года Хатсон забил свой первый гол в лиге, забросив шайбу в пустые ворота в концовке матча с «Оттавой» (4:1). Вместе с защитником на пустые ворота выезжал Овечкин. Эта игра была дебютной для американца в НХЛ.

«Он просто сказал: «Вперёд!» Овечкин был очень воодушевлён. Возможно, он был рад даже больше меня, что удивительно.

Все говорили, что Александр был открыт, а я его вообще не видел, был слишком сосредоточен. Я пересмотрел этот момент несколько раз. Все пересматривают свой первый гол. Он определённо был открыт, но я рад, что забил», — приводит слова Хатсона ESPN.