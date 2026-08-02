Кравчук: то, что Кузнецов на бедном рынке КХЛ даже в августе без контракта, показатель

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о том, что нападающий Евгений Кузнецов находится без клуба. В субботу, 1 августа, «Салават Юлаев» объявил об уходе 34-летнего форварда.

– Сохранились ли на рынке КХЛ какие-то интриги?

– Да, интересна ситуация вокруг Евгения Кузнецова. Ещё лет семь-восемь назад это был один из сильнейших форвардов всей КХЛ, в чемпионском сезоне в «Вашингтоне» Евгений сыграл как самый ценный игрок всего плей-офф наравне со своим капитаном Александром Овечкиным. К сожалению, время пика Кузнецова по каким-то причинам не затянулось. Но чемпионский сезон, когда он доминировал, до сих пор в памяти у болельщиков и специалистов.

– Почему он до сих пор без контракта?

– То, что Евгений на бедном рынке КХЛ даже в августе без контракта, показатель. Говорит о том, что Кузнецова уже не видят как доминирующего центра, который готов играть во всех ситуациях — «пять на пять», «пять на четыре», «четыре на пять».

Понятно, что определённый интерес к Евгению в КХЛ есть. Но, видимо, со стороны тех клубов, у которых не максимальные финансовые возможности и командные амбиции. Поэтому, наверное, и Евгений не торопится, выбирает.

– Для вас такая затяжка – сюрприз?

– У Кузнецова огромный опыт, он видел в хоккее всё, уверен, сам во всём разберётся. Самое главное, чтобы с его стороны была максимальная мотивация. Тогда любой выбор игрока станет правильным и быстрым, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.