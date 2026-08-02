Джефф О’Нилл признался, что Маккенна не просил разрешение взять 92-й номер в «Торонто»

Бывший игрок «Каролины Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс», ныне аналитик TSN Джефф О’Нилл признался, что первый номер драфта НХЛ 2026 года Гэвин Маккенна не просил у него разрешения взять 92-й номер в «Торонто».

18-летний канадец выбрал новый номер, так как привычный для него 72-й уступил перешедшему в «Лифс» российскому вратарю Сергею Бобровскому. О’Нилл выступал за «Торонто» с 2005 по 2007 год и был первым игроком в истории клуба, взявшим 92-й номер. В июле он сообщил в соцсетях, что Маккенна обратился к нему за разрешением, а позднее признался, что просто выдумал эту историю.

«Наверное, меня обзовут придурком. Но я должен кое в чём признаться. Гэвин Маккенна не звонил мне, чтобы узнать моё мнение по поводу номера 92. Я играл за «Торонто» всего два года. Знаю его агентов, но ничего подобного не было. Он выбрал 92, потому что хотел какое-то сочетание 72 и 97. Мне он не звонил. Зачем бы ему это делать? Я забросил 40 шайб за два года в «Торонто». Просто хотел немного поразвлечься в соцсетях», – приводит слова О’Нилла Sportskeeda.