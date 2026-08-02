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«Детройт» может назначить двух руководителей отдела хоккейных операций — Фридман

«Детройт» может назначить двух руководителей отдела хоккейных операций — Фридман
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что «Детройт Ред Уингз» рассматривает разные конфигурации нового управленческого штаба после отставки Стива Айзермана с поста генерального менеджера. Бывший капитан «Детройта» перешёл на должность советника генерального директора клуба, покинув отдел хоккейных операций.

«Будут ли они использовать структуру с одним главным лицом, как это было с Айзерманом? Или перейдут к другой модели, где есть президент и генеральный менеджер? Слышал, что в клубе готовы рассмотреть самые разные идеи», — приводит слова Фридмана Sportskeeda.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ред Уингз» заняли 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка, и не вышли в плей-офф.

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