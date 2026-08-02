Давыдов: Киселевич способен проявить себя как менеджер — и пойти по пути Ковальчука

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что Богдан Киселевич способен проявить себя как менеджер. Ранее хоккеист завершил карьеру и провёл прощальный благотворительный матч в Череповце.

«Мне нравятся его интервью — он никого оголтело не критикует, всегда находит тонкие моменты, чтобы игрока похвалить, направить. Вот какие высказывания Череповцу нужны!

В этом сезоне у нас в КХЛ дебютирует в роли руководителя Илья Ковальчук — пусть и в специфическом китайском клубе. На мой взгляд, Киселевич тоже способен проявить себя как менеджер — и пойти по пути Ковальчука. Таким профессионалам и нужно открывать двери!» — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.