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Первый номер драфта НХЛ — 2026 Маккенна ответил, какой навык взял бы у другого игрока

Первый номер драфта НХЛ — 2026 Маккенна ответил, какой навык взял бы у другого игрока
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Первый номер драфта НХЛ 2026 года, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна заявил, что хотел бы бросать по воротам так, как капитан «Торонто» Остон Мэттьюс.

– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?
– Бросок Остона Мэттьюса. Его технику и силу. Он может забить практически с любой точки на площадке. Я бы хотел иметь такой навык, — приводит слова Маккенны ESPN.

18-летний Маккенна в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.

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