СКА подписал контракт с вратарём Сергеем Ивановым на один год

Голкипер Сергей Иванов заключил соглашение со СКА на один год, сообщает пресс-служба армейского клуба. 22-летний вратарь будет выступать в Санкт-Петербурге на правах аренды из «Коламбус Блю Джекетс».

«Ждём классной игры и ещё более крутой статистики в будущем сезоне», — говорится в сообщении СКА.

Ранее голкипер подписал контракт новичка с «Коламбусом» до 2028 года. Иванов был выбран «Блю Джекетс» в пятом раунде под общим 138-м номером на драфте НХЛ 2022-го.

В сезоне-2025/2026 КХЛ Сергей провёл 56 матчей за СКА в регулярном чемпионате при коэффициенте надёжности 2,50 и 92,8% отражённых бросков. Также на его счету две игры в плей-офф при надёжности 1,52 и 93,8% сейвов.