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Мозякин — о смерти Мурыгина: крепкий вратарь, надёжный парень, память о нём останется

Мозякин — о смерти Мурыгина: крепкий вратарь, надёжный парень, память о нём останется
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря клубов КХЛ Алексея Мурыгина. Экс-голкипер «Амура», «Локомотива», «Металлурга», «Авангарда», «Торпедо», «Нефтехимика» и «Куньлунь Ред Стар» ушёл из жизни в возрасте 39 лет.

«Тяжёлая новость. Не стало Алексея Мурыгина. Мы пересекались с ним на льду, в сезоне-2014/2015 он был в нашей раздевалке, защищал ворота «Металлурга». Крепкий вратарь, надёжный парень.

Соболезнования родным и близким. Память о нём останется», — написал Мозякин в своём телеграм-канале.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру. В 2024-м Алексей перешёл к тренерской деятельности, после чего новостей о нём не было. Но в мае этого года у экс-хоккеиста случился рецидив.

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