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Форвард «Чикаго» Канцеров ответил, какую музыку слушает перед играми

Форвард «Чикаго» Канцеров ответил, какую музыку слушает перед играми
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Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров рассказал о любимой музыке, которую слушает перед играми.

«Чаще слушаю песни на английском, чем на русском. Они больше похожи на рок, это помогает сосредоточиться. Мне нравится Linkin Park», — приводит слова Канцерова ESPN.

В мае 2026 года 21-летний форвард подписал контракт новичка с «Блэкхоукс» на три сезона. В минувшем регулярном чемпионате Роман провёл 63 матча за «Металлург», в которых отметился 36 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами при показателе полезности «+22». В плей-офф на его счету 15 игр и 8 (4+4) очков.

Канцеров был выбран «Чикаго» во втором раунде под общим 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

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