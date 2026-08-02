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Фетисов: наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России — да

Фетисов: наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России — да
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России на ЧМ-2027.

«Деградировал ли российский хоккей за время отстранения? Наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России — да. Заниматься таким издевательством над видом спорта, над людьми, которые любят хоккей и умеют в него играть на высочайшем уровне, это всё признаки небольшого ума. Конечно, решение продлить отстранение сборной России абсолютно некомпетентное и направлено против здравого смысла», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Напомним, Международная федерация хоккея в июле 2026 года приняла решение продлить отстранение сборной России от турниров под своей эгидой. При этом ранее Дисциплинарный совет ИИХФ отменил вердикт исполкома о недопуске России до турниров в сезоне-2026/2027, однако окончательное решение было принято не в пользу российской команды.

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