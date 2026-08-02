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Кравчук — о селекции клубов КХЛ: в целом лига вряд ли стала сильнее

Кравчук — о селекции клубов КХЛ: в целом лига вряд ли стала сильнее
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил селекцию клубов Континентальной хоккейной лиги.

– Трансферный рынок КХЛ работает уже долго – всё лето, готовы подвести какие-то итоги?
– Думаю, первые оценки понятны — это был, мягко говоря, не самый богатый рынок. Возникли определённые проблемы с поиском легионеров, их выбор был крайне ограничен. То же самое касается качественных российских хоккеистов.

На рынке мы практически не увидели новых имён, у менеджеров было много головной боли. В итоге лишь несколько ведущих клубов смогли усилиться. А лига в целом вряд ли стала сильнее, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

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