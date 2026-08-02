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Контракт Глотова со СКА в ближайшее время зарегистрируют в КХЛ

Контракт Глотова со СКА в ближайшее время зарегистрируют в КХЛ
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Как стало известно «Чемпионату», контракт нападающего Василия Глотова со СКА в ближайшее время зарегистрируют в Континентальной хоккейной лиге.

«Никаких проблем с регистрацией контракта Василия Глотова со СКА не было и нет. Были определённые технические моменты. В ближайшее время контракт Глотова со СКА будет официально зарегистрирован в КХЛ», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что с регистрацией контракта хоккеиста с армейским клубом возникли проблемы.

28-летний форвард минувший сезон провёл в «Тракторе». В регулярном чемпионате Глотов провёл 64 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр и один ассист. Василий ранее уже выступал за СКА. Всего он сыграл в КХЛ 387 матчей и заработал 206 (92+114) очков.

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