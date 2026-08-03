Николай Заварухин рассказал, как расстался с «Автомобилистом»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что расстался с екатеринбургским клубом в нормальных отношениях.

— Как прошли ваши первые месяцы без работы?

— Много времени провожу с семьёй. Съездил с друзьями на Алтай, побывал в тайге в Пермском крае. Поездил по Башкирии, у нас здесь много красивых мест. Также получилось на неделю вырваться в Турцию, на море.

— Расстались с «Автомобилистом» в хороших отношениях?

— Всё хорошо, у нас нормальные отношения. Вот недавно летал в Екатеринбург на футбольный матч Первой лиги между «Уралом» и «Торпедо». Роман Орещук сейчас работает в «Урале» (директор клуба. — Прим. «Чемпионата»), позвал меня. Встретился с друзьями, заходил в хоккейный клуб, пообщались с Олегом Гроссом (спортивный директор «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»).

Я много времени провёл в Екатеринбурге, соскучился по городу. Поговорил с людьми, у меня же там много друзей осталось. Видел болельщиков, очень приятно, что люди меня помнят. Многие благодарили за работу, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.