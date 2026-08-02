Райли Саттер — о «Шанхайских Драконах»: много новых лиц, для всех нас это новый старт

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о перспективах клуба в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«В команде много новых лиц, для всех нас это новый старт. Прошлый сезон сложился не так, как мы хотели, поэтому сейчас все очень ждут начала работы и первых матчей. Первое, что нужно сделать — лучше узнать друг друга.

Новых ребят действительно много, ближайший месяц даст нам возможность стать ближе, стать командой. Насколько я помню, «драконы» не выходили в плей-офф с 2017 года (тогда клуб назывался «Куньлунь Ред Стар». — Прим. «Чемпионата»), поэтому сейчас это наша главная цель.

Сначала нужно попасть в плей-офф, а если это получится, постараться пройти как можно дальше. Думаю, именно с таким настроем начинаем этот сезон», — приводит слова Саттера пресс-служба «Шанхайских Драконов».