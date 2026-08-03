Заварухин — об «Автомобилисте»: хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил, что ему не удалось реализовать во время своей работы в екатеринбургском клубе.

— Вы очень долго работали в одной команде. Чем довольны, а что не удалось реализовать?

— Мне было очень приятно работать в «Автомобилисте», спасибо руководству клуба за доверие. В прошлом сезоне, конечно, для меня как для тренера всё получилось сложно. Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина, так как город и болельщики переживали, ждали нашей победы. Из плюсов выделю бронзовые медали, которые мы завоевали впервые в своей истории по итогам сезона-2023/2024. Планировали, конечно, забраться выше, но не сложилось, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.