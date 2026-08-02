Перфетти — о контракте с «Виннипегом»: арбитраж плохо влияет на отношения с клубом

Нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти высказался о подписании нового контракта с клубом. 24-летний канадец заключил соглашение на пять лет и $ 30 млн. Сторонам удалось договориться за два дня до начала арбитражного слушания по зарплате игрока.

«После двухлетнего контракта было приятно получить пятилетний, чтобы обосноваться и снова назвать Виннипег своим домом. Нам там очень нравится. Здорово, что история с контрактом завершилась. Арбитраж плохо влияет на отношения между игроком и клубом. Очень рад, что нам удалось этого избежать», — приводит слова Перфетти TSN.

В минувшем сезоне Коул провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (12+20) очка.