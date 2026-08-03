Николай Заварухин: в Екатеринбурге лучшая хоккейная арена в России

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что в Екатеринбурге лучшая хоккейная арена в России.

— Каково было переезжать со старой арены на новую? Всё совершенно иначе, по-другому?

— Считаю, что в Екатеринбурге лучшая хоккейная арена в России, для меня она стала по-настоящему домашней. Для зрителей и хоккеистов это просто потрясающая арена, всё очень удобно и комфортно. Красиво как внутри, так и снаружи. Переезжать, безусловно, всегда сложно, ведь нужно привыкать к новому месту. С «Уральцем» мы здорово попрощались, тоже родной дворец спорта, у него своя история.

— Серия прошлого плей-офф с родным для вас «Салаватом Юлаевым» до сих пор вспоминается? Вы разбирали её досконально?

— Неприятная для нас серия. Играли с моим родным клубом, тут ведь вот ещё какой момент… Сразу вспоминается тот гол, который нам забил Максим Кузнецов в концовке третьей встречи серии. Разумеется, я разбирал эту серию, много думал. Интересно, что в конце регулярного чемпионата играли с топовыми командами, подошли к плей-офф, как казалось, в хорошей форме. Я старался держать ребят в тонусе, хотел, чтобы они были лучше готовы, давал игровое время. В каких-то моментах ждал большего от тех хоккеистов, которые должны были вести за собой всех остальных. Где-то мы не попали на пик формы, в каких-то моментах везение оказалось не на нашей стороне. То из-под ног забьют, то в голову бросят из-за ворот, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.