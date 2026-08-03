Заварухин ответил на вопрос, общался ли он с новым главным тренером «Автомобилиста»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, общался ли лично с новым главным тренером екатеринбургского клуба Алексеем Кудашовым.

— Пообщались ли вы лично с новым главным тренером екатеринбуржцев Алексеем Кудашовым, передали ему дела?

— Нет, с Алексеем Кудашовым не было разговора, мы с ним лично не общались, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Кудашов возглавил «Автомобилист» 7 апреля 2026 года. Ранее специалист был главным тренером московского «Динамо». Он был уволен со своей должности в ноябре 2025-го. Заварухин возглавлял екатеринбургский клуб с 2021 года.