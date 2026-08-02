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«Шанхайские Драконы» арендовали Малоросиянова у «Автомобилиста»

«Шанхайские Драконы» арендовали Малоросиянова у «Автомобилиста»
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«Автомобилист» отправил 20-летнего защитника Даниила Малоросиянова в «Шанхайские Драконы» в аренду на сезон. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее клуб из Екатеринбурга продлил договор с игроком на два года.

В прошлом сезоне Малоросиянов провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами. Также на его счету одна игра в плей-офф без набранных очков.

Также в активе Даниила 32 матча в ВХЛ за «Горняк-УГМК», три гола и четыре передачи, а также 14 игр в плей-офф МХЛ за «Авто». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 92 матча и отметился девятью результативными передачами при показателе полезности «-1».

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