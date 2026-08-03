Заварухин: у нас с Дацюком сложились дружеские рабочие отношения. С ним были на связи

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о своём общении с олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Стэнли Павлом Дацюком.

— У вас в Екатеринбурге было общение с Павлом Дацюком или он занимался своими делами и вопросами?

— Он же сначала плотно занимался Молодёжной хоккейной лигой. Мы с Павлом были на связи, я спрашивал про молодых ребят: кого взять посмотреть во взрослую команду, у кого какие перспективы. У нас с Дацюком сложились дружеские рабочие отношения. Мы же с ним ещё в Казани пересекались, будучи профессиональными игроками, когда Владимир Васильевич Крикунов, руководивший тогда «Ак Барсом», взял Павла после тяжёлой травмы колена. Так что мы играли у Крикунова, давно знакомы и знаем друг друга.

— Уже тогда было видно, что Павел, ставший впоследствии звездой НХЛ, большой профессионал и мастер?

— Да, видно. У него была травма, он восстанавливался, профессионально относился к себе, к своему здоровью, работал с реабилитологом, много трудился в тренажёрном зале (всего в составе «Ак Барса» Павел Дацюк провёл 42 матча в сезоне-2000/2001. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.