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Экс-тренер «Автомобилиста» оценил трансферную кампанию клуба после своей отставки

Экс-тренер «Автомобилиста» оценил трансферную кампанию клуба после своей отставки
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Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал трансферы екатеринбургского клуба в текущее межсезонье.

— Следите за трансферными кампаниями клубов в межсезонье? Было уже много интересных сделок и обменов.
— Конечно, пристально смотрю и слежу. Мне всё это интересно, это моя работа. Внимательно изучаю комплектование всех команд, отмечаю для себя определённые моменты.

— У «Автомобилиста» вырисовывается очень крепкий состав.
— Да, немножко обновили команду. Нужно было это сделать, у меня в голове это тоже сидело. Время, как говорят в таких случаях, пришло. Подписаны контракты со многими интересными ребятами: Барабановым, Кадейкиным, Гущиным. Серьёзно обновилась легионерская линия.

— Ещё пришли Карпухин, Клаг.
— Они, кстати, были у нас на карандаше. Мы за ними следили, изучали манеру игры. Менеджеры сейчас всё правильно делают: нужна свежая кровь, омоложение, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным
Эксклюзив
«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным
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