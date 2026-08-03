Экс-тренер «Автомобилиста» оценил трансферную кампанию клуба после своей отставки

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал трансферы екатеринбургского клуба в текущее межсезонье.

— Следите за трансферными кампаниями клубов в межсезонье? Было уже много интересных сделок и обменов.

— Конечно, пристально смотрю и слежу. Мне всё это интересно, это моя работа. Внимательно изучаю комплектование всех команд, отмечаю для себя определённые моменты.

— У «Автомобилиста» вырисовывается очень крепкий состав.

— Да, немножко обновили команду. Нужно было это сделать, у меня в голове это тоже сидело. Время, как говорят в таких случаях, пришло. Подписаны контракты со многими интересными ребятами: Барабановым, Кадейкиным, Гущиным. Серьёзно обновилась легионерская линия.

— Ещё пришли Карпухин, Клаг.

— Они, кстати, были у нас на карандаше. Мы за ними следили, изучали манеру игры. Менеджеры сейчас всё правильно делают: нужна свежая кровь, омоложение, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.