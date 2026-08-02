Кравчук: Олимпиада показала, что хоккей в НХЛ сделал много шагов вперёд

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о развитии хоккея в КХЛ и НХЛ, а также отметил, что в Континентальной хоккейной лиге в последние годы мало молодых открытий.

– Меня беспокоит, что в КХЛ в последние годы крайне ограниченное число молодых открытий. Вот где проблема.

– Как её объяснить?

– Многое решает международный опыт, а его у новых поколений российских хоккеистов, увы, нет из-за того, что политика бесцеремонно залезла в спорт.

Ещё одна причина — качество хоккея. У многих команд — одно игровое лицо, от хоккеистов требуют упрощённой игры, без риска. А когда пуляешь шайбу по борту и не имеешь права на рискованный пас или комбинацию, не растёшь как профессионал.

Та же Олимпиада показала, что хоккей НХЛ сделал много шагов вперёд. Та временами примитивная и грязноватая игра, с которой столкнулись мы, первые российские легионеры в НХЛ, осталась в далёком прошлом. А наш хоккей за эти 10-летия, наоборот, упростился. Поэтому вряд ли нужно удивляться тем легионерам, которые соглашаются к нам ехать, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.