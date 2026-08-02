Черкас: уверен, что Демидов будет прогрессировать и добиваться лучших результатов

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о предстоящем втором полноценном сезоне российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

«Иван не потеряется. Бомбардирские навыки у него, как говорится, заложены генетически, они никуда не денутся. Главное, что он сам сохранил тот же настрой и характер. Потому что если год назад он был новичком лиги, и со стороны соперника к нему было одно отношение, теперь он зрелый игрок.

Естественно, что к нему будут готовиться, отношение будет совсем другое. Это нужно выдержать и показать, что прошлогодний результат был неслучайным. Я лично уверен, что Демидов будет прогрессировать и добиваться лучших результатов», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Ранее «Монреаль» заключил с Демидовым новый восьмилетний контракт. Общая сумма контракта составит $ 73,2 млн. Новый договор начнёт действовать с сезона-2027/2028.