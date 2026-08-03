Заварухин: с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин выразил мнение, что с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Специалист отметил, что так появляется шанс для молодых российских игроков.

— Есть ли, на ваш взгляд, тенденция, что в КХЛ едет всё меньше качественных иностранцев или это не соответствует действительности?

— Считаю, что с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет, появляется шанс для наших молодых ребят. Нужно много работать, завоёвывать себе место в составе, пробиваться. Проявлять себя с лучшей стороны, – сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.