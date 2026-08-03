15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин: с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет

Заварухин: с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет
Комментарии

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин выразил мнение, что с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Специалист отметил, что так появляется шанс для молодых российских игроков.

— Есть ли, на ваш взгляд, тенденция, что в КХЛ едет всё меньше качественных иностранцев или это не соответствует действительности?
— Считаю, что с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет, появляется шанс для наших молодых ребят. Нужно много работать, завоёвывать себе место в составе, пробиваться. Проявлять себя с лучшей стороны, – сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным
Эксклюзив
«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android