Генменеджер «Шанхайских Драконов» прокомментировал аренду Малоросиянова из «Автомобилиста»

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал аренду 20-летнего Даниила Малоросиянова. Защитник перешёл в китайский клуб из «Автомобилиста».

«Молодой, перспективный защитник, хорошо проявивший себя в КХЛ. Начинал центральным нападающим, обладает хоккейным интеллектом, читает игру. Нам нужны молодые, голодные до побед хоккеисты, которые добавят команде скорости, настойчивости, а также повысят конкуренцию за место в основном составе», – приводит слова Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».

В прошлом сезоне Малоросиянов провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись тремя результативными передачами. Также на его счету одна игра в плей-офф без набранных очков.