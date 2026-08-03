Николай Заварухин отреагировал на продление отстранения национальных команд России

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о недопуске сборной России до участия в чемпионате мира 2027 года.

— Очередное решение ИИХФ по недопуск наших сборных на международные соревнования может сказаться на развитии игроков, в том числе молодых?

— Мы все понимаем, что нужно играть международные матчи. В этих встречах растут хоккеисты, тренеры, развивается молодёжь. Идёт общий прогресс. Есть и своя специфика. Например, когда смотришь на европейские чемпионаты, там другие площадки, другой характер матчей. Кстати, НХЛ я тоже смотрел в свободное время. Сейчас всё доступно, всё удобно. Никогда не поздно учиться, приобретать для себя какие-то новые навыки.

— Согласны, что чемпионаты мира без сборной России стали менее интересными и конкурентоспособными?

— Соглашусь с вами, раньше было намного интереснее. Все турниры, в которых сборная России принимала участие, были гораздо лучше. Да, наша команда была в разных составах, но всегда находилась на ведущих ролях, многим подавая пример. Жаль, что сейчас у тех же молодых ребят нет международной практики. Это сильно влияет. Талантливой молодёжи у нас много. Тот же драфт НХЛ, который я тоже смотрел, это доказал. Наши парни высоко котируются на мировой арене.

— Как считаете, становится ли Континентальная хоккейная лига с каждым сезоном всё сильнее, интереснее и с более непредсказуемым результатом?

— Так и есть. Много матчей с высокой интригой, лига стала очень конкурентной. Команды выравниваются, на это в том числе повлияло и то, что стало меньше иностранцев. Сейчас каждый может обыграть каждого. Очень много разных нюансов: переезды, особенности календаря, логистика. Всё это нужно тщательно изучать и учитывать. Хоккей становится более непредсказуемым. Тем интереснее его смотреть и изучать, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.