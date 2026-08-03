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Николай Заварухин отреагировал на продление отстранения национальных команд России

Николай Заварухин отреагировал на продление отстранения национальных команд России
Комментарии

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о недопуске сборной России до участия в чемпионате мира 2027 года.

— Очередное решение ИИХФ по недопуск наших сборных на международные соревнования может сказаться на развитии игроков, в том числе молодых?
— Мы все понимаем, что нужно играть международные матчи. В этих встречах растут хоккеисты, тренеры, развивается молодёжь. Идёт общий прогресс. Есть и своя специфика. Например, когда смотришь на европейские чемпионаты, там другие площадки, другой характер матчей. Кстати, НХЛ я тоже смотрел в свободное время. Сейчас всё доступно, всё удобно. Никогда не поздно учиться, приобретать для себя какие-то новые навыки.

— Согласны, что чемпионаты мира без сборной России стали менее интересными и конкурентоспособными?
— Соглашусь с вами, раньше было намного интереснее. Все турниры, в которых сборная России принимала участие, были гораздо лучше. Да, наша команда была в разных составах, но всегда находилась на ведущих ролях, многим подавая пример. Жаль, что сейчас у тех же молодых ребят нет международной практики. Это сильно влияет. Талантливой молодёжи у нас много. Тот же драфт НХЛ, который я тоже смотрел, это доказал. Наши парни высоко котируются на мировой арене.

— Как считаете, становится ли Континентальная хоккейная лига с каждым сезоном всё сильнее, интереснее и с более непредсказуемым результатом?
— Так и есть. Много матчей с высокой интригой, лига стала очень конкурентной. Команды выравниваются, на это в том числе повлияло и то, что стало меньше иностранцев. Сейчас каждый может обыграть каждого. Очень много разных нюансов: переезды, особенности календаря, логистика. Всё это нужно тщательно изучать и учитывать. Хоккей становится более непредсказуемым. Тем интереснее его смотреть и изучать, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным
Эксклюзив
«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным
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