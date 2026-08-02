Черкас — о недопуске России на ЧМ-2027: хоккей и футбол вернут в последнюю очередь

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о недопуске сборной России на чемпионат мира — 2027. ИИХФ ранее продлила отстранение национальных команд по соображениям безопасности.

«Всегда надежда была, есть и остаётся. Но в то же время я прекрасно понимаю, что такие виды спорта, как футбол и хоккей, вернут в самую последнюю очередь. Сколько это будет длиться, сказать трудно. Сейчас отложили до 2027-го, потом отложат до 2028-го. Это всё абсурдно, но тут есть политика. Через спорт идёт давление на нашу страну. Поэтому нужно выдержать это давление, не опускать руки. Развивать наш чемпионат, детские школы и делать всё для того, чтобы хоккей в нашей стране процветал», — приводит слова Черкаса Vprognoze.