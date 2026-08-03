Назаров: чехи, финны, шведы — бараны-русофобы. Заплатят нам компенсацию за ущерб

Известный тренер Андрей Назаров высказался о решении Совета ИИХФ оставить в силе отстранение российских сборных от международных соревнований.

«Конечно, очередное необдуманное решение ИИХФ возмутило всех граждан нашей великой страны. Чехи, финны, шведы — бараны-русофобы с многолетней историей, другого от них ждать не приходится. Без сборной России чемпионат мира теряет в своём интересе и просаживается в плане конкуренции. Это уже не то мировое первенство, в котором реально определялся сильнейший.

Уверен, наши ребята будут только сильнее. Сборная России обязательно вернётся на международную арену, а все наши недоброжелатели обязательно поймут свою ошибку и заплатят нам компенсацию за причинённый ущерб. Сделаем из этих баранов хороший люля-кебаб на льду, как только вернёмся. Побеждать всегда и везде должен только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.