«Сан-Хосе» подписал новый контракт с нападающим Коллином Графом

«Сан-Хосе Шаркс» подписал новый контракт с нападающим Коллином Графом. Соглашение на $ 12,75 млн будет действовать три года.

23-летний американец Граф пришёл в НХЛ в качестве незадрафтованного свободного агента из Университета Куиннипиак в конце сезона-2023/2024. Он сыграл семь матчей в том сезоне и 31 в следующем, прежде чем стать постоянным игроком основного состава «Сан-Хосе».

В сезоне-2025/2026 Граф в 81 матче регулярного чемпионата набрал 46 очков — забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач. Всего в НХЛ у него 59 очков — забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи в 121 матче.