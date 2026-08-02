Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о продлении контракта с Графом

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир поделился мнением о продлении контракта с нападающим Коллином Графом. 23-летний форвард заключил договор на три года и $ 4,25 млн за сезон.

«Коллин сыграл важную роль в улучшении нашей команды в прошлом сезоне. Он эффективно играл в меньшинстве, а его универсальность была чрезвычайно ценна. Трудолюбие и целеустремлённость – главные причины его прогресса. Он остаётся важной частью нашей группы молодых хоккеистов. Мы рады, что он останется в «Шаркс» на несколько следующих сезонов», – цитирует Грира пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Граф провёл 81 матч за «Шаркс» и набрал 46 (21+25) очков.