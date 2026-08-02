Бывший тренер СКА высказался об отсутствии контракта у Александра Никишина в НХЛ

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, что защитник Александр Никишин находится без контракта в НХЛ. 24-летний россиянин – ограниченно свободный агент «Каролины Харрикейнз».

«Не думаю, что Никишин не востребован в НХЛ. Просто, может быть, всё связано с определёнными запросами агента, финансами, с тем, что Никишин всё же всего пока один сезон отыграл в лиге. Наверное, со всем этим и связана такая задержка. Но тот факт, что он будет востребован в НХЛ, – это 100%», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний защитник провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» Никишин стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.